На сцене Донецкой филармонии выступил оркестр из 30 Дедов Морозов

Шоу Дедов Морозов будут показывать в филармонии до 2 января. Фото: Донецкая филармония / ВКонтакте

Вчера, 19 декабря, на сцене Донецкой филармонии состоялся первый зимний концерт оркестра духовых инструментов. На инструментах одновременно играли 30 Дедов Морозов. Позицию главного зимнего волшебника занял дирижер Михаил Мартыненко.

В репертуаре Дедов Морозов были музыкальные хиты и новогодние песни как для юных, так и взрослых слушателей – попурри «Disney Fantasy», мультфильма «Ну, погоди!», «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Бременских музыкантов», композиция из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского, попурри «Стражи Галактики», «Буратино!», «Колыбельная медведицы», главная тема из кинофильма «Охотники за привидениями», а также самые известные новогодние песни «Jingle Bells», «Let It Snow» и «Happy New Year» из репертуара группы «АВВА».

Музыкальное шоу Дедов Морозов будет в программе филармонии до 2 января. Билеты на концерт начинаются с 200 рублей.

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