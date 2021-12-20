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Происшествия20 декабря 2021 15:54

Водителя, сбившего насмерть пешехода в Краснодоне, приговорили к двум годам тюрьмы

Инцидент произошел еще в ноябре 2020 года. На судебном заседании виновный признал свою вину и раскаялся в содеянном
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
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Суд вынес приговор водителю, который сбил насмерть пешехода в Краснодоне. Фото: Генеральная прокуратура ЛНР

Суд вынес приговор водителю, который сбил насмерть пешехода в Краснодоне. Фото: Генеральная прокуратура ЛНР

Суд приговорил к двум годам лишения свободы водителя, который в ноябре 2020 года насмерть сбил пешехода в Краснодоне. На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

— Суд учел позицию государственного обвинителя, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью в виде управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что причиной аварии стало нарушение правила дорожного движения водителем. В результате сбил человека. Тот получил серьезную травму. Медики доставили его в больницу, однако спасти жизнь не удалось.

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