Освобождение Андрея Косяка станет одной из тем переговоров Контактной группы

Андрея Косяка взяли в плен украинские диверсанты 13 октября. Фото: t.me/marochkolive

21 и 22 декабря должны состояться переговоры участников Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Стали известны основные темы разговора. Одна из них касается освобождения незаконно удерживаемого Украиной наблюдателя Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По-прежнему на повестке дня остаются вопросы обеспечения допмер контроля перемирия, взаимодействие СЦКК Украины и Народных Республик, одновременное открытие пунктов пропуска в Золотом и Счастье, разработка плана действий по урегулированию конфликта.

— Как и ранее возможность реализации всех вышеперечисленных вопросов зависит исключительно от наличия у Киева желания и политической воли к мирному урегулированию конфликта, — говорится в сообщении МИД ЛНР.

Представитель ЛНР в СЦКК Андрей Косяк был взят плен украинскими диверсантами 13 октября. Это произошло во время очистки дороги в районе КПВВ «Первомайск – Золотое». Тогда противник совершил вооруженное нападение, применил стрелковое оружие и захватил в плен одного из наблюдателей Совместного центра. Все предыдущие переговоры, касающиеся освобождения Косяка, провалились.

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