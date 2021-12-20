Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика20 декабря 2021 12:54

Освобождение Андрея Косяка станет одной из тем переговоров Контактной группы

Встреча Контактной группы и ее рабочих подгрупп должна состояться 21 и 22 декабря
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий(0)
Андрея Косяка взяли в плен украинские диверсанты 13 октября. Фото: t.me/marochkolive

Андрея Косяка взяли в плен украинские диверсанты 13 октября. Фото: t.me/marochkolive

21 и 22 декабря должны состояться переговоры участников Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Стали известны основные темы разговора. Одна из них касается освобождения незаконно удерживаемого Украиной наблюдателя Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По-прежнему на повестке дня остаются вопросы обеспечения допмер контроля перемирия, взаимодействие СЦКК Украины и Народных Республик, одновременное открытие пунктов пропуска в Золотом и Счастье, разработка плана действий по урегулированию конфликта.

— Как и ранее возможность реализации всех вышеперечисленных вопросов зависит исключительно от наличия у Киева желания и политической воли к мирному урегулированию конфликта, — говорится в сообщении МИД ЛНР.

Представитель ЛНР в СЦКК Андрей Косяк был взят плен украинскими диверсантами 13 октября. Это произошло во время очистки дороги в районе КПВВ «Первомайск – Золотое». Тогда противник совершил вооруженное нападение, применил стрелковое оружие и захватил в плен одного из наблюдателей Совместного центра. Все предыдущие переговоры, касающиеся освобождения Косяка, провалились.

Читайте также

Жена захваченного в украинский плен Андрея Косяка встретится в Луганске с представителем офиса ООН по правам человека

Женщина обратилась в международную организацию с просьбой помочь освободить ее мужа (подробнее)