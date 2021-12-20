В Ждановке задержали женщину с боеприпасом для подствольного гранатомета

Экспертиза показала, что боеприпас пригоден к использованию по назначению. Фото: МВД ДНР

Полиция задержала в Ждановке женщину, у которой с собой был боеприпас для подствольного гранатомета. Правоохранители обнаружили его во время личного досмотра. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел ДНР.

— Правоохранители обратили внимание на девушку, которая распивала пиво в одном из дворов города и подошли к ней для составления административного протокола. Во время личного досмотра стражи порядка обнаружили и изъяли металлический предмет, являющийся гранатометным выстрелом ВОГ-25П, — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что боеприпас пригоден к использованию по назначению. Как позже призналась сама женщина, обнаружила она его в одной из лесопосадок города и хотела оставить себе в качестве сувенира.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконное ношение и хранение боеприпасов. Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до четырех лет с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

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