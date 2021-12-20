Непогода накануне не осложнила проходимость на автодорогах в ДНР

Накануне Гидрометцентр МЧС ДНР предупреждал о резком ухудшении погодных условий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Снежный коллапс и сильный ветер, которые установились в ДНР прошлой ночью, существенно не повлияли на проходимость автомобилей на дорогах. По состоянию на утро 20 декабря пробок не выявлено.

— По состоянию на 08.00 20 декабря на территории Донецкой Народной Республики и в г. Донецке заторов нет, проходимость автомобильных дорог в норме, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Республики.

Государственные и коммунальные предприятия вывели на дороги технику для уборки дорог. На дорогах общего пользования работает 10 единиц снегоуборочных машин и 12 человек. В дежурном режиме находятся 14 единиц техники и 17 человек. На дорогах населенных пунктов работает еще 10 спецмашин и 10 человек задействованы в уборке снега.

В общей сложности в дежурном режиме по всей Республике находится 238 единиц техники и 239 человек.

Накануне Гидрометцентр МЧС ДНР предупреждал о резком ухудшении погодных условий. Ночью и утром 20 декабря прогнозировали снег, порывистый ветер до 20 метров в секунду и туман. Утром прогноз не подтвердился. Температура воздуха стоит на отметке +1 градус, осадков не наблюдается.

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