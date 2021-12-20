Сутки в Республиках Донбасса прошли без обстрелов

В последний раз обстрелы были зафиксированы 18 декабря. Фото: штаб ООС

В прошедшие сутки вооруженные формирования Украины придерживались режима прекращения огня в Донбассе. Обстрелов за отчетный период зафиксировано не было. Об этом сказано в отчетах Управления Народной милиции ДНР.

— За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тем временем на линии соприкосновения с ЛНР украинские войска также не открывали огонь.

Еще пару дней назад украинские военные дважды открывали огонь по ДНР. Обстрелу оба раза подвергался горловский поселок шахты имени Гагарина. Жертв среди мирного населения зафиксировано не было.

За тот же период в ЛНР было зафиксировано целых три нарушения перемирия. Тогда под вражеским огнем погиб один военнослужащий Народной милиции, еще один был ранен.

Напомним, что с 27 июля прошлого года в Донбассе формально действует пакет мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, а также инженерные работы и полеты беспилотников. Как следует из ежедневных отчетов Народных Республик, данные меры не соблюдаются украинской стороной. Украина продолжает нарушать условия перемирия из-за чего страдает мирное население.

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