Анастасия Селиванова: Если ребенок не вступит в гражданство РФ с одним из родителей, то ему придется ждать 18-ти лет

Теперь в поездках за паспортом РФ нужно брать своих детей – для дактилоскопии. Фото: ОД «ДР»

Если ребенок не вступит в гражданство РФ с одним из родителей, то затем он сможет получить гражданство самостоятельно только по достижении 18-ти лет. Об этом на своей странице в соцсети предупредила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- С появлением нововведения в законе о вступлении в российское гражданство, которое предполагает поездку детей с 6 лет в РФ для прохождения процедуры дактилоскопии, многие родители решили, что с этим можно подождать. Это огромная ошибка, - отметила депутат.

Она подчеркнула, что такая недальновидность родителей при вступлении в гражданство РФ может привести к серьезным последствиям для их детей.

- И потом эти родители приходят ко мне и спрашивают: «А что?! Я теперь не могу оформить школьную выплату, если не завела ребенка в гражданство?! А что же теперь делать?!» И я вынуждена им ответить: «Теперь ничем помочь вам не могу», - рассказала Селиванова.

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