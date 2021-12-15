Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 453 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 453 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За сутки специалисты провели 1 615 лабораторных исследований. По их результатам COVID-19 выявили у 316 пациентов, а у 137 человек коронавирус установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

За прошедшие сутки были сняты с учета после выздоровления 694 пациента, еще 16 - скончались.

По данным Минздрава, на сегодня зарегистрировано 115 222 случая ковида: выздоровели 102 770 человек, продолжают лечение - 3634, не перенесли болезнь - 8818.

В сложившейся ситуации Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. И помните, что вакцинация - самый надежный способ защитить себя. У привитых, даже если они заразятся, заболевание обычно протекает легче.

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