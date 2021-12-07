Киев отказался согласовывать с переговорной группой конечную редакцию закона о статусе Донбасса

Такая тактика поведения противоречит принятым ранее договоренностям, отметила замглавы МИД ДНР Наталья Михайлова. Фото: mid-dnr.su

Киев отказывается напрямую согласовывать с Донецком и Луганском все сущностные изменения, вносимые им в Конституцию относительно особого статуса Донбасса. Что полностью противоречит пункту 11 Комплекса мер, где прописана такая необходимость. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел ДНР, представитель Республики на переговорах в Минске Наталья Михайлова.

Она отметила, что на сегодняшнем заседании политгруппы украинская сторона не стала предоставлять участникам переговоров конечную редакцию закона о децентрализации власти.

- Вместо направления данного документа в подгруппу для обсуждения и согласования с представителями республик в части, касающейся особого статуса Донбасса, как это предписано Минскими соглашениями, украинский делегат отказался от совместной работы с этим текстом и порекомендовал найти проект на сайте, - рассказала она.

Дальше больше - украинские переговорщики просто предложили Донецку и Луганску направить свои комментарии на электронную почту украинского парламента в качестве предложений от «частных лиц».

- А примет ли эти предложения Рада или нет - она уже решит по своему усмотрению, - подчеркнула замглавы МИД.

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