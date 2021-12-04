Погода в Донецке: В МЧС ДНР предупредили, что количество мокрого снега и дождя достигнет критерия опасного явления

В Донецке снегопад прекратится под утро, а днем будет пасмурно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По информации Гидрометцентра МЧС ДНР, вечером 4 декабря к 21:00 в Донецкой Народной Республике и Донецке количество выпавших осадков в виде мокрого снега и дождя достигнет критерия опасного явления. Прекращение осадков ожидается утром 5 декабря. Днем в воскресенье будет пасмурная погода. Температура воздуха утром 0…+1 градус. Днем – до 2 градусов тепла. Вечером около нуля градусов. Северный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с. Порывами до 10 м/с.

В этот день Православная церковь чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме. В народе дату прозвали Прокопьев день. Считалось, что теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму. Если же на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядет оттепель и снег с дождем.

По прогнозам синоптиков 6 декабря сохранится пасмурная погода, местами ожидается небольшой дождь и порывистый южный ветер – до 13 м/с. Температура ночью +1…+2 градуса. Днем +3 градуса.

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