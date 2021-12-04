В Донецке приостановлено движение трамваев по маршруту №8

Протяженность маршрута №8 составляет 13 километров – от улицы Петровского до улицы Красноармейская. Фото: Скриншот Яндекс/карты

Сегодня, 4 декабря, вечером временно приостановлено движение трамваев по маршруту №8. Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- Временно приостановлено движение трамваев по маршруту №8. Отсутствует напряжение на участке движения в районе Рутченково, - написал на своей странице в соцсети Кулемзин.

Отметим, что ближе к вечеру в Донецке пошел сильный мокрый снег. Поэтому не исключен обрыв проводов или замыкание.

Тем временем, дорожная обстановка значительно осложнилась. Сотрудники ГАИ советуют водителям отказаться от дальних поездок.

Напомним, протяженность маршрута №8 составляет 13 километров – от улицы Петровского до улицы Красноармейская.

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