Жители ЛНР все чаще при въезде на Украину предъявляют республиканский паспорт

Часто путают документы пожилые люди. Фото: ГПСУ

Часть жителей ЛНР во время пересечения украинского пункта пропуска «Станица Луганская» предъявляют республиканский паспорт. Об этом сообщила пресс-секретарь Луганского погранотряда Татьяна Литошко.

- В основном люди, идущие с той стороны, показывают паспорта Украины, но бывает, что предъявляют паспорта ЛНР. Все документы, выданные ЛНР, мы не признаем, - сказала Литошко.

Она уточнила, что в таком случае пограничники просят предъявить паспорт Украины. Если он есть, то человека пропускают, если нет — передают сотрудникам полиции. Затем проводится ряд мероприятий — проверка личности, опрос — с какой целью человек следует. Полиция решает вопрос о привлечении или непривлечении к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В пятницу через гуманитарный коридор под Донецком пропустили более 350 жителей

ДНР на один день открыла пункт пропуска «Еленовка» (подробнее)