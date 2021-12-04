В Макеевке пожарные спасли 85-летнюю жительницу

Для тушения пожара от МЧС ДНР привлекалось 3 спецмашины и 10 сотрудников. Фото: МЧС ДНР
Сегодня, 4 декабря, пожарные спасли 85-летнюю жительницу Червоногвардейского района Макеевки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР
- Пожар возник в квартире на первом этаже трехэтажного дома по улице Лескова, – говорится в сообщении.
Спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки звеном ГДЗС (газодымозащитной службы) эвакуировали по лестничному маршу со второго этажа на свежий воздух женщину 1936 года рождения. Она госпитализирована в учреждение здравоохранения.
Отмечается, что пожаром уничтожена мебель на площади 10 квадратных метров. От МЧС ДНР привлекалось 3 спецмашины и 10 сотрудников.
Всего на территории ДНР за минувшие сутки было ликвидировано четыре пожара.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Донецка предупредили о 20-процентном сокращении подачи воды
На Верхнекальмиусской фильтровальной станции проводятся ремонтные работы (подробнее)