Коронавирус в ДНР: За сутки более 600 жителей заболели пневмонией и COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 550 жителей, еще 74 - пневмонией. 9 человек умерли от опасной инфекции. За это время 1310 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 110973. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 6141 житель. Общее число выписавшихся после излечения – 96403. Летальных случаев – 8429.

За сутки выявлено 74 случая пневмонии, на 6 случаев меньше, чем за предыдущий день. 51 человек госпитализирован. Всего на лечении 1447 пациентов с пневмониями, из них 872 на кислородной поддержке (+28 за сутки).

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