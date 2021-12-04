Коронавирус в ЛНР: За сутки 11 жителей Республики умерли от COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки 11 жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии 2954 человека погибли от опасной инфекции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 20809, из них 32 – за последние сутки. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 17166 человек, из них 39 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДНР и ЛНР откроют карантинные пункты на внешней границе

Республики Донбасса договорились о принятии единых мер для предупреждения проникновению на их территорию опасных болезней (подробнее)