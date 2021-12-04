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Общество4 декабря 2021 5:43

Жителей Донецка пригласили принять участие в разработке программы по ремонту дорог на 2022 год

Администрация столицы ДНР просит присылать предложения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке обещают ремонтировать дороги с учетом пожеланий горожан

В Донецке обещают ремонтировать дороги с учетом пожеланий горожан

Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Жители Донецка примут участие в разработке программы по асфальтированию и капремонту автомобильных дорог на 2022 год. Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- Как и в прошлые годы, эта работа основывается на обращениях и пожеланиях наших граждан, каждое из которых учитывается исходя из материально-технических и финансовых возможностей, - отметил мэр.

Он добавил, что в этом году для рассмотрения обращений и утверждения плана будет создана спецкомиссия. В нее войдут представители общественности, сотрудники ГАИ, администрации, коммунальщики, эксперты в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Свои предложения горожане могут направлять по электронному адресу Blag.upr@yandex.ru с указанием адреса и фото.

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