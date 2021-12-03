Погода в Донецке: 4 декабря будет пасмурно, возможен дождь со снегом

Весь день субботы в столице Республики будет облачно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Весь день субботы в столице Донецкой Народной Республики будет облачно. Утром может пойти мелкий дождь, который ближе к обеду усилится. Вечером на смену ему придет сильный дождь со снегом.

Утром температура воздуха за окном составит +2…+5 градусов тепла, днем она поднимется до +7…+9 градусов по Цельсию.

Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью воздушных масс до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743-744 миллиметра ртутного столба.

4 декабря православные люди отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В давние времена этот день называли «воротами зимы» и говорили так: «Введение пришло - зиму привело». Погода может быть очень переменчивой - то теплой, то морозной. Наши предки заметили, что если на Введение похолодает, то зима окажется строгой. Если до Введения выпадет снег, то он, скорее всего, быстро растает, а если уж после - будет лежать до самой весны.

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