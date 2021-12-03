В ЛНР заявили о необходимости восстановления железнодорожного сообщения с Россией

Этот вопрос особенно актуален сейчас - в связи с промышленным ростом республик Фото: Иван ПРОХОРОВ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о необходимости восстановления железнодорожного сообщения с Россией. Такими мыслями он поделился с журналистами информагентства ТАСС.

- Оккупация Киевом северной части территории нашей Республики оборвала основные магистрали, которые нас соединяли с Россией. Но у нас есть направления, которые при сравнительно небольших вложениях помогут восстановить железнодорожное сообщение и с соседней Ростовской областью, и с другими российскими регионами, - сказал он.

Глава Республики отметил, что этот вопрос стал особенно актуален сейчас - когда реализация указа президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса позволит увеличить объемы торговли республик с Россией.

Кроме того, в ЛНР хотят восстановить разрушенный во время войны аэропорт. По словам Леонида Пасечника, на его территории еще сохранилась взлетно-посадочная полоса, а вокзал для приема пассажиров и технические помещения можно выстроить заново.

- У Донбасса должен быть хотя бы один аэропорт, - считает Глава ЛНР.

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