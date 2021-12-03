Старейшая больница Донбасса отмечает свое 150-летие

Сейчас здесь спасают больных от ковидных пневмоний - все стационары ЦГКБ №6 работают, как единая госпитальная база Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Центральной городской клинической больнице № 6 города Донецка исполняется 150 лет. С такой знаменательной датой коллектив медицинского учреждения поздравил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Поздравительный текст он разместил в своем телеграм-канале.

Руководитель государства отметил, что считает старейшее лечебное заведение Донбасса - более известное в народе, как Шлаколечебница - легендарным. Зародившись в 1871 году с трех комнат-палат первой больницы Новороссийского общества, к настоящему времени оно превратилось в крупнейший многопрофильный центр системы здравоохранения ДНР.

Особые слова благодарности Глава Республики адресовал коллективу.

- Высокая квалификация врачей и опыт персонала позволили спасти жизни многих людей. Особой признательности заслуживает то, что в своей сложной работе сотрудники клиники не забыли, что такое сочувствие и милосердие, - подчеркнул Денис Пушилин.

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