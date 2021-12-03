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Здоровье3 декабря 2021 15:59

Из-за последствий коронавируса в ЛНР скончались 10 жителей

За сутки медики обнаружили инфекцию еще у 45 граждан
Ирина ДМИТРИЕВА
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За время эпидемии жертвами опасного вируса в Республике стали уже около 3 тысяч человек

За время эпидемии жертвами опасного вируса в Республике стали уже около 3 тысяч человек

Фото: Олег Укладов

В Луганской Народной Республике медики выявили еще 45 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- В общей сложности, в Республике зарегистрированы уже 20777 случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии. Из них сняли с учета 17127 полностью выздоровевших в результате лечения граждан, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за минувшие сутки были зафиксированы 10 летальных исходов болезни пациентов с COVID-19. Сейчас в ЛНР насчитывается 2943 случая смерти, вызванной последствиями опасного вируса.

Тем временем чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве ЛНР утвердила список граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Сообщается, что сюда отнесли учителей и медиков, работников учреждений соцобслуживания, а также лиц, которые там проживают. Кроме этого, обязательной вакцинации подлежат люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми болезнями, больные сахарным диабетом и ожирением.

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