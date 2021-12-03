За заслуги в воспитании детей в ДНР будут выплачивать 50 000 рублей

В этом году в Республике появилось на свет более 7 тысяч малышей

Жители Донецкой Народной Республики, награжденные отличительным знаком «За заслуги в воспитании детей», получат от государства единоразовое вознаграждение. Об этом свидетельствует Указ №361, который подписал накануне Глава ДНР Денис Пушилин.

В документе говорится, что денежное поощрение в размере 50 000 рублей предусмотрено для родителей или усыновителей, которые отмечены соответствующим знаком отличия. Тем, кто был награжден ранее, денежные средства выплатят в нынешнем году. Государством утвержден и порядок такой выплаты.

Отметим, что эту награду учредили в ДНР в 2017 году, но фактически ее начали вручать, начиная с 2018-го. На нее могут претендовать семьи и опекуны, на воспитании которых находятся 5 и более детей на протяжении пяти последних лет и свыше.

Добавим, что в этом году в Республике появилось на свет 7278 малышей. Первенство принадлежит мальчикам.

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