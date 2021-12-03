Количество заболевших коронавирусом в ДНР выросло на 652 человека

Часть пациентов отправили на лечение на основании клинико-эпидемических показателей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки в медучреждениях Донецкой Народной Республики были проведены 987 исследований на наличие COVID-19. Положительный результат показали 319 тестирований, что составляет чуть больше 32 процентов от общего числа обследованных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Также 333 пациента, обратившихся в больницы с симптомами коронавирусной инфекции, были направлены на лечение на основании клинико-эпидемических показателей, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что за указанный период были сняты с учета после выздоровления 1634 жителя, а 54 пациента не справились с болезнью и скончались.

Кроме того, медики выявили за сутки 80 случаев пневмоний, из их числа были госпитализированы 59 человек с воспалением легких.

Таким образом, на утро 3 декабря общее число зарегистрированных и подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на территории ДНР составляет 110423. Лечение в данный момент проходят 6910 пациентов, были выписаны ранее 95093 человека, летальных случаев зарегистрировали 8420.

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