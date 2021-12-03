За научные изобретения в ДНР начнут выдавать патенты

Совсем недавно сотрудники научно-исследовательского института Республики разработали новый промышленный трансформатор. Фото: Госкомитет по науке и технологиям ДНР

Со следующего года научные работники ДНР смогут оформить патенты на свои изобретения. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Госкомитет по науке и технологиям.

В ведомстве рассказали, что правительство Республики уже утвердило порядок патентования изобретений и формы патентов. Таким образом, в Донецкой Народной Республике впервые на законодательном уровне закрепили сохранение прав на интеллектуальную собственность.

- Это первые подзаконные нормативные правовые акты, формирующие государственную систему охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности. Реализация этих мероприятий позволит уже в следующем году исследователям и изобретателям Республики зарегистрировать имеющиеся разработки и обеспечить их правовую охрану, - пояснили в Госкомитете.

Уточняется, что ведомство готово принимать заявки от исследователей. Сейчас комитет создает реестры и разрабатывает документы, регламентирующие процесс предоставления ученым подобных госуслуг.

Читайте также

В ДНР появится свой центр по изучению почв

Его сотрудники займутся исследованием качества сельскохозяйственных земель и вопросами семеноводства (подробнее)