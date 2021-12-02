Денис Пушилин не исключил, что в случае развязывания Украиной полномасштабной войны в Донбассе республики обратятся за помощью к России и Белоруссии

Глава ДНР выступил в прямом эфире на телеканале «Россия 24». Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает возможности обращения за помощью к России и Белоруссии в случае развязывания Украиной полномасшабной войны на Донбассе. Об этом руководитель государства заявил в эфире телеканалу «Россия-1».

- Я не исключаю, что мы будем обращаться к России и Белоруссии. Заявление Александра Григорьевича мы тоже услышали, - подчеркнул он.

Ранее Глава Республики говорил также о возможном обращении за помощью к Москве в случае наступательных действий со стороны украинской армии.

- Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но Украина все больше привлекает внешние силы, мы это прекрасно видим… Поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае. Но мы будем действовать по ситуации, - сказал Денис Пушилин.

Напомним, в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко на совещании в Министерстве обороны заявил, что Белоруссия не останется в стороне, если западные страны решатся перевести конфликт на Донбассе в горячую фазу.

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