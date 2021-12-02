Погода в Донецке: 3 декабря будет пасмурно, ожидается небольшой дождь

В этот день солнце редко покажется из-за облаков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пятницу в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурно - солнце редко покажется из-за облаков. В течение дня синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя.

Утром температура воздуха за окном составит +6…+7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +8 градусов по Цельсию.

Ветер южный, со скоростью воздушных масс до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-743 миллиметра ртутного столба.

3 декабря в народе почитают память святителя Прокла. Большой проблемой в давние времена были дороги, так как сухая осенняя погода уже заканчивалась, а санный путь еще не налаживался. Предки говорили: «Не жди в этот день от дороги прока», «Матушка зима еще снегом дороги не припекла». По погоде 3 декабря люди обычно предопределяли погоду на 3 июня - если выпадет снег, то ровно через полгода ожидай дождя.

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