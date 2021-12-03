С начала года работодатели ДНР сообщили о наличии более 50 тысяч вакансий

Все предложения предполагали трудоустройство на постоянной основе Фото: Дмитрий Ахмадуллин

С начала этого года в республиканские центры занятости поступила информация о наличии более 50 тысяч вакансий от работодателей ДНР. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Донецкой Народной Республики.

Как отметили в ведомстве, в это время на учете находились 31,1 тысяча нетрудоустроенных граждан.

- При этом количество вакансий, заявленных работодателями, превышало 51 тысячу единиц, - рассказали в Минэкономразвития.

Уточняется, что поступившие предложения подразумевали под собой трудоустройство на постоянной основе. Например, в октябре благодаря центрам занятости постоянным местом работы обзавелись 3,2 тысячи человек, из которых 22,7 процента составила молодежь.

В министерстве также отметили, что за этот год реальная заработная плата в ДНР выросла на 5,7 процента по сравнению с прошлым периодом, а количество устроившихся на работу граждан возросло на 3,6 процента.

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