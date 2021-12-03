ЮГМК будет оплачивать детям сотрудников учебу по остродефицитным специальностям

Свою смену предприятия объединения готовят сами. Фото: пресс-служба АМК

В Южном горно-металлургическом комплексе (ЮГМК) заявили о том, что предприятия объединения готовы принимать студентов на оплачиваемую практику, а в будущем обеспечивать детям сотрудников учебу по остродефицитным специальностям. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на пресс-службу компании.

- Основными задачами являются обучение остродефицитным специальностям в вузах детей работников филиала за счет предприятия с целью поддержания трудовых династий и заключение договоров с выпускниками вузов, - рассказали в ЮГМК.

Сообщается, что Макеевский металлургический завод уже привлекает на практику учащихся местного промышленно-экономического колледжа. По завершению учебы ребята могут быть трудоустроены на этот завод. Помимо этого, предприятие получило лицензию на осуществление образовательной деятельности по рабочим специальностям.

- Подобное обучение собственными силами необходимо. Оно окупает материальные и временные затраты, так как проводится не только по ведущим профессиям, на которые всегда есть спрос, но и узкопрофильным, по которым не готовят в учебных центрах и заведениях, - объяснили преимущества такой учебы в горно-металлургическом комплексе.

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