Аграрии ДНР начали покупать сельхозтехнику в лизинг

Оборудование предоставят на условиях финансовой аренды Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Республиканскую лизинговую компанию Донецкой Народной Республики поступили первые заявки от сельхозпроизводителей на покупку техники в лизинг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

- Подтверждены заявки от пяти субъектов хозяйствования на приобретение сельхозтехники, - рассказали в профильном ведомстве.

Отмечается, что в лизинговую компанию обратились аграрии из Шахтерска, Харцызска, Снежного и Новоазовского района. Компания приняла от них заявки на приобретение около тридцати единиц самоходной и прицепной техники для проведения полевых работ.

Напомним, в Донецкой Народной Республике начала работать республиканская лизинговая компания, которая будет предоставлять субъектам хозяйствования технику и оборудование на условиях финансовой аренды - лизинга. В первую очередь, компания намерена оказывать свои услуги сельхозпроизводителям.

Читайте также

В ДНР облегчат жизнь бизнесу и создадут понятные условия для российских инвесторов

Для этого в Республике усовершенствуют законодательную базу (подробнее)