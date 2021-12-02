Аграрии ДНР начали покупать сельхозтехнику в лизинг

Оборудование предоставят на условиях финансовой аренды
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
В Республиканскую лизинговую компанию Донецкой Народной Республики поступили первые заявки от сельхозпроизводителей на покупку техники в лизинг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.
- Подтверждены заявки от пяти субъектов хозяйствования на приобретение сельхозтехники, - рассказали в профильном ведомстве.
Отмечается, что в лизинговую компанию обратились аграрии из Шахтерска, Харцызска, Снежного и Новоазовского района. Компания приняла от них заявки на приобретение около тридцати единиц самоходной и прицепной техники для проведения полевых работ.
Напомним, в Донецкой Народной Республике начала работать республиканская лизинговая компания, которая будет предоставлять субъектам хозяйствования технику и оборудование на условиях финансовой аренды - лизинга. В первую очередь, компания намерена оказывать свои услуги сельхозпроизводителям.
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