В ДНР полностью перешли на российские стандарты обучения

Образовательные учреждения приводят к тем параметрам и нормам, которые соответствовали бы российским требованиям Фото: Мария ЛЕНЦ

Все уровни системы образования в Донецкой Народной Республике перешли на российские образовательные стандарты. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на министра образования и науки Республики Михаила Кушакова.

- Полностью вся система образования ДНР перешла на российские образовательные стандарты и программы, - подтвердил он.

По словам чиновника, сейчас вся работа подконтрольного ему ведомства сосредоточена на получении учебными заведениями аккредитации в России. Сначала в этот процесс были включены вузы, затем учреждения среднего профессионального образования и школы.

Как отметил Михаил Кушаков, впереди предстоит еще много работы, чтобы привести образовательные учреждения к тем параметрам и нормам, которые соответствовали бы российским требованиям. Только тогда можно рассчитывать на аккредитацию.

- Процесс эволюционный, я бы не стал делать конкретных дат его окончания, но это в ближайшей перспективе, - сообщил министр.

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