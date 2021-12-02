В ЛНР за сутки зарегистрировали 49 больных коронавирусом

Медики надеются на скорейшую выработку у граждан коллективного иммунитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике зафиксировали 49 новых случаев заражения жителей коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

Там рассказали, что за это время 71 пациенту удалось побороть инфекцию и выписаться из больниц. А вот несколько человек скончались.

- Зарегистрировали 6 летальных случаев, - проинформировали в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии в Республике заболели ковидом 20732 человека, из которых 17069 пациентов выздоровели, а 730 еще продолжают лечение. Скончались 2933 жителя ЛНР с ранее подтвержденным диагнозом «COVID-19».

Тем временем в Республике отметили увеличившуюся активность граждан в процессе вакцинации. Такая готовность поможет в выработке коллективного иммунитета, считают врачи.

- Люди проявляют не только сознательность, но и руководствуются здравым смыслом, когда проходят вакцинацию. Тем самым они помогают выработать коллективный иммунитет и в результате, я надеюсь, победить коварный недуг, - говорит руководитель Славяносербского территориального медицинского объединения Руслан Давыдюк.

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