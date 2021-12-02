В ДНР ввели новые правила управления транспортом

Изменения приняли с целью предотвращения ДТП и создания безопасных условий для всех участников дорожного движения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике определили перечень медицинских показаний, ограничивающих управление транспортом для определенных категорий людей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Так, согласно принятому постановлению, управлять транспортными средствами запрещается гражданам с эпилепсией, слепотой обоих глаз, психическими и поведенческими расстройствами, в том числе вызванными употреблением психотропных веществ.

При этом управлять авто разрешено людям с ограниченным физическими возможностями - при условии наличия спецоборудования и корректирующих медицинских изделий, к примеру, приборов по коррекции зрения или компенсации потери слуха.

- Настоящий документ направлен на защиту жизни, здоровья и имущества граждан, а также интересов общества и государства путем предупреждения ДТП и создания безопасных и комфортных условий для всех участников дорожного движения, - пояснили в правительстве.

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