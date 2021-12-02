ДНР и ЛНР договорились о единых действиях на внешней границе для предупреждения ввоза опасных болезней

На контрольно-пропускных пунктах будут открыты карантинные посты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкая и Луганская Народная Республики договорились о том, как будут действовать на внешней границе, чтобы воспрепятствовать проникновению на их территорию опасных болезней. Соответствующий протокол о санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мерах был утвержден на заседании Единого экономического совета (ЕЭС) и обнародован на сайте Главы ДНР Дениса Пушилина.

Сообщается, что на международных пунктах пропуска теперь будут работать санитарно-карантинные посты, которые оснастят специальными противоэпидемическими средствами.

Документ оговаривает меры по предупреждению завоза, распространения и ликвидации опасных инфекционных и неинфекционных болезней, а также последствий чрезвычайных ситуаций и актов терроризма с использованием биологических, радиоактивных и химических веществ.

Сообщается, что на единую таможенную территорию республик не дадут провезти опасную для человека и окружающей среды продукцию.

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