В Донецке попался на взятке один из руководителей районной налоговой инспекции

Теперь злоумышленнику грозит тюрьма сроком до 7 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецке разразился скандал - одного из руководителей районной налоговой инспекции задержали при получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ДНР пресекли преступную деятельность одного из руководителей районной налоговой инспекции Донецка, - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Так, следователи выяснили, что чиновник вымогал и получал с предпринимателей часть прибыли за то, что налоговая не будет препятствовать их деятельности и проводить проверки. Подозреваемого задержали «с поличным» - во время передачи ему денег.

Действия должностного лица квалифицируются, как получение взятки за незаконные действия и подпадают под санкцию части 3 статьи 343 УК ДНР. Согласно закону, чиновнику теперь грозит тюремное заключение сроком до 7 лет и штраф размером в сорокакратную сумму взятки.

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