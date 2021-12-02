В ДНР школьники продолжат очное обучение

В Республике пока не видят оснований возвращать детей к удаленному формату учебы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике пока не видят необходимости возвращать школьников к дистанционной форме обучения. Об этом заявил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

- Совместно с Минздравом и СЭС мы тщательно следим за развитием ситуации, но пока фактов, которые могли бы повлиять на учебный процесс в школах и перенести его вновь в дистанционный формат, нет, - сказал он.

Как отметил министр, с тех пор, как учащиеся вернулись к очной форме обучения, ни одну школу в Республике не закрыли на карантин.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса в ДНР с 27 сентября по 31 октября школьников отправили на вынужденные каникулы. Учебу возобновили с 1 ноября - но только в удаленном режиме, а уже 22 ноября учащихся перевели на очное обучение. Все предпринимаемые ограничения корректировали в соответствии с уровнем заболеваемости среди детей.

Тем временем Министерство образования и науки ДНР рассматривает возможность цифровизации образования в государстве. Речь идет об оптимизации процесса подготовки студентов и выдачи соответствующих электронных документов.

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