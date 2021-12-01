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Политика1 декабря 2021 20:16

За месяц в результате украинских обстрелов в ДНР разрушено 24 здания

ВСУ выпустили по территории Республики 877 боеприпасов
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ бьют по объектам инфраструктуры

ВСУ бьют по объектам инфраструктуры

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ноябре вооруженные формирования Украины 68 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 877 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрелов за указанный период был ранен один мирный житель, повреждено или разрушено 24 домостроения и объекта инфраструктуры, два автомобиля, - рассказали в представительстве Республики в СЦКК.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы украинского снайпера ранение получил мирный житель Донецка.

Тем временем в Донецкой Народной Республике заявили о предотвращении теракта. Два украинских беспилотных летательных аппарата, предназначенные для удара по территории ДНР были обезврежены военнослужащими Народной милиции.

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