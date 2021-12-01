Молодая мама в ЛНР вынесла из горящего дома двух маленьких сыновей

Очаг распространения огня находился на кухне. Предположительно вспышка произошла из-за короткого замыкания. Фото: МЧС ЛНР

В одном из домов в селе Долгое (Славяносербский район, ЛНР) произошел пожар. Очаг распространения огня находился на кухне за закрытой дверью. Жители узнали о произошедшем уже после того, как в помещении начал клубиться густой дым.

В тот момент в доме находилась 22-летняя девушка с двумя своими сыновьями возрастом 3 и 1 год. Мужа рядом не было. Он уехал на заработки. Молодая мама быстро взяла себя в руки в экстренной ситуации. Схватив на руки детей, она выбежала во двор через кухню, мимо горящего холодильника. На улице в панике стала звать на помощь, но никто ее не услышал. Тогда девушка отнесла малышей к свекрам, живущим неподалеку, и вызвала спасателей.

— К месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части №24. В работу включилось звено газодымозащитной службы. Очаг возгорания находился в кухне – в месте расположения холодильника. Чуть более часа понадобилась, чтобы справиться с огнем. — отметили в пресс-службе МЧС ЛНР.

В огне сгорели холодильник, стиральная машинка, бойлер, личные документы, повреждена кухонная мебель. Какое-то время после пожара жить в доме будет нельзя. Но семью охотно готовы приютить родственники и соседи.

Предположительно причиной пожара могло стать короткое замыкание в холодильнике.

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