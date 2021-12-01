Главной библиотеке ДНР исполнилось 95 лет

Библиотека начала свою деятельность 1 декабря 1926 года. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Сегодня, 1 декабря, Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской отмечает 95 лет со дня начала своей деятельности. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил сотрудников учреждения с почтенным юбилеем.

— Все, кто бывает в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке им. Крупской, отмечают особую царящую в ней атмосферу. Здесь работают люди, которые сами любят книгу и умеют делиться этой любовью с другими… Поздравляю сотрудников библиотеки с почтенным юбилеем учреждения! Желаю неизменных успехов в профессиональной деятельности, стабильного роста библиотечного фонда и как можно больше благодарных читателей, — отметил Денис Пушилин.

Главной библиотеки ДНР принадлежит одно из самых красивых зданий столицы. Но мало кто знает, что оно было построено несколько позже, чем учреждение начало свою деятельность.

Библиотека была основана 2 августа 1926 года, а начала работать только 1 декабря. Тогда она базировалась в помещении бывшего клуба имени Ф. Энгельса. Собственным зданием на главной дорожной артерии Донецка по улице Артема библиотека обзавелась в 1939 году.

Библиотека имени Н.К. Крупской выдержало тяжелое время оккупации Донецка немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Здание сильно пострадало, но вскоре его восстановили. Сегодня там бурлит жизнь. Учреждение развивается во многих направлениях, внедряет новые технологии, организовывает творческие вечера и читательско-зрительские конференции.

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