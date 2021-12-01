В ДНР резко снизился суточный прирост больных COVID-19

За сутки медики провели 1390 исследований на COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число выявленных случаев ДНР медленно приближается к 110 тысячам. При этом в Минздраве Республики отмечают резкий суточный прирост больных. За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» был поставлен немногим более 500 жителям.

— 30 ноября проведено 1390 исследований, из них выявлено 389 случаев заболевания (28 %) и у 116 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении ведомства.

Также за прошедшие сутки выявлено 84 случаев пневмоний. Это на 23 меньшем, чем за предыдущий отчетный период. Из них госпитализировали 61 человека. Всего же на лечении находится 1568 пациентов с таким диагнозом, 915 – на кислородной поддержке.

Всего же с начала пандемии коронавируса в ДНР выявлено 109 126 случаев заражения COVID-19. В том числе 8 569 человек, которые сейчас находятся на стационарном и амбулаторном лечении, 92 231 переболевший и 8 226 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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