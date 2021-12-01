Минобразования ДНР рассматривает возможность выдачи цифровых документов об образовании

Цифровизация также коснется самого процесса подготовки специалистов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Министерство образования и науки ДНР рассматривает возможность цифровизации образования в государстве. Речь идет об оптимизации процесса подготовки студентов и выдачи соответствующих электронных документов.

— У нас готовится отраслевая программа развития на пять лет – с 2022 по 2026 год. Она охватит все уровни образования, по всем направлениям развития… Также есть направления по цифровизации образования, оптимизации процесса подготовки специалистов, материально-технического обеспечения, — рассказала первый заместитель главы Минобразования ДНР Любовь Волкова в Донецком агентстве новостей.

Волкова подчеркнула, что особое значение придается сотрудничеству с российскими коллегами. В том числе в плане развития электронных программ, дистанционных образовательных платформ и проведения различных онлайн-мероприятий.

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