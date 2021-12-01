Прирост больных COVID-19 в ЛНР составил меньше сотни

Пациентов выписывают из медучреждений только после получения двух отрицательных результатов тестов на COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Луганской Народной Республике за прошедшие сутки на лечение от коронавирусной инфекции поступило меньше сотни пациентов. Прирост больных COVID-19 составил 62 человека. Об этом сообщили в Минздраве ЛНР.

— Всего по состоянию на 09:00 1 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 20 683, — говорится в сообщении.

Из общего числа выявленных случаев заболевания выздоровели 16 998 человек, 99 – за последние сутки. После получения двух отрицательных тестов на коронавирус их сняли с учета в медучреждениях.

Летальных случаев в ЛНР всего зарегистрировано 2 927 (из них 5 случаев выявлено в прошедшие сутки). Остальные пациенты продолжают лечение.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти ЛНР ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер. В том числе изменения коснулись режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

Читайте также

В ДНР возобновили кампанию по вакцинации от коронавируса

Доставленный в Республику препарат «Спутник Лайт» поэтапно распределят по прививочным пунктам (подробнее)