Прирост больных COVID-19 в ЛНР составил меньше сотни

Пациентов выписывают из медучреждений только после получения двух отрицательных результатов тестов на COVID-19
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Луганской Народной Республике за прошедшие сутки на лечение от коронавирусной инфекции поступило меньше сотни пациентов. Прирост больных COVID-19 составил 62 человека. Об этом сообщили в Минздраве ЛНР.
— Всего по состоянию на 09:00 1 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 20 683, — говорится в сообщении.
Из общего числа выявленных случаев заболевания выздоровели 16 998 человек, 99 – за последние сутки. После получения двух отрицательных тестов на коронавирус их сняли с учета в медучреждениях.
Летальных случаев в ЛНР всего зарегистрировано 2 927 (из них 5 случаев выявлено в прошедшие сутки). Остальные пациенты продолжают лечение.
Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти ЛНР ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер. В том числе изменения коснулись режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.
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