Золотовская школа №4 в ЛНР не прекращает занятия, несмотря на обстрелы

Общественники передали гуманитарную помощь в три прифронтовых населенных пункта ЛНР. Фото: ОО "Мемориал"

Несмотря на регулярные обстрелы со стороны украинских силовиков прифронтовая Золотовская средняя общеобразовательная школа №4 имени Романа Салькова не прерывает учебный процесс. Об этом рассказали общественники из российской организации «Мемориал», которые привели туда на днях гуманитарную помощь в виде двух персональных компьюеторов.

Отметим, что школа регулярно подвергается обстрелу из-за своего расположения вблизи линии фронта. 15 ноября противник открыл огонь прям посередине учебного процесса. По расписанию у детей проходил седьмой урок. В классах находилось 40 детей.

Новыми компьютерами школу обеспечили московский благотворительный фонд «Наш дом» и меценат из России Сергей Терехин. Общими усилиями получилось собрать гуманитарную помощь еще для городов Кировска и Стаханов.

— Благотворители посетили поселок Донецкий города Кировска, куда доставили МФУ (многофункциональное устройство – прим.ред.) для поселковой администрации, а также спортивный инвентарь и настольные игры для детской комнаты «Улыбка», — рассказали в «Мемориале».

А маленькие воспитанники стахановского центра социально-психологической реабилитации «Спас» получили настольные и развивающие игры.

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