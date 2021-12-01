Русский дом в Луганске откроют в 2022 году

Русский дом должен появиться в столице ЛНР уже в начале следующего года
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Русская гуманитарная миссия планирует открыть Русский дом в Луганске в начале 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор миссии Сергей Шевчук во время форума по недопущению фасильфикации истории в Донецке.
— Аналогичный проект (Русский дом – прим. ред.) уже прорабатывается и планируется к открытию в начале следующего года в Луганске, — рассказал Шевчук.
Накануне «Русский дом» открыли в Донецке. Соглашение об этом было подписано представителями Русской гуманитарной миссии и общественной организацией «Русский центр». Данный проект призван стать информационно-культурным центром, который так или иначе будет связан с историей современного Донбасса и России.
Кроме того, это своего рода площадка для коммуникации, налаживания контактов, объединения усилий и возможностей в воплощении идей, направленных на улучшение жизни Республики.
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Вручение документа состоялось в Луганском государственном университете имени Владимира Даля (подробнее)