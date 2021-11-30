В ДНР предотвратили диверсию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция Донецкой Народной Республики обезвредили два украинских беспилотника, предназначенных для удара по территории ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 13.21 в районе села Саханка силами противовоздушной обороны НМ ДНР был предотвращен диверсионный акт. С помощью РЭБ были зафиксированы и подавлены системы управления двух БПЛА ударного типа, – говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что один беспилотник приземлился за линией соприкосновения, другой – на территории Республики

- После изъятия беспилотного летательного аппарата было обнаружено, что он оснащен взрывным устройством с металлическими поражающими элементами, - рассказали в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке пулей украинского снайпера был ранен мирный житель

Прицельный огонь велся со стороны Марьинки из бесшумной винтовки (подробнее)