Денис Пушилин рассказал, как в ДНР защищают память о подвиге русского народа

Глава Донецкой Народной Республики принял участие в форуме по недопущению фальсификации истории. Фото: denis-pushilin.ru

На все попытки дискредитировать память о подвиге русского народа Донбасс ответит решительным отпором. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время форума по недопущению фальсификации истории, что прошел сегодня в Донецке.

- Мы противостоим Украине не только в открытом вооруженном конфликте, но и в борьбе за сердца и умы миллионов русских людей. Неприкрытой ложью нас хотят лишить нашей самоидентификации, нашего самосознания. Русский Донбасс дает решительный отпор попыткам разрушить единство русских, - подчеркнул он.

По словам Главы Республики, в Донбассе уважают и чтут ветеранов. Это закреплено и на законодательном уровне - за попирание чести и достоинства освободителей предусмотрено уголовное наказание.

- В Донецкой Народной Республике запрещена героизация предателей и изменников времен Великой Отечественной войны. А в Законе «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» закреплено значение подвига народа при защите Отечества и обеспечивается правовая защита исторической правды в нашем государстве, - отметил он.

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