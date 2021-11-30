В Донецке открыли Русский дом

Русская гуманитарная миссия (РФ) и общественная организация Русский центр (ДНР) подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: сайт Главы ДНР

В столице Донецкой Народной Республики открылся Русский дом - в рамках соглашения, подписанного между представителями Русской гуманитарной миссии (РФ) и общественной организации «Русский центр» (ДНР). Документ скрепили подписями сегодня во время форума по недопущению фальсификацию истории. В церемонии принял участие и Глава Республики Денис Пушилин.

- С каждым годом крепнут наши связи с Россией. Все мы знаем, сколько сделано в этом направлении. И сегодня очередной этап в этом процессе ознаменуется открытием Русского дома в Донецке, который станет еще одним центром для сохранения нашей исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории. В том числе и тех страниц, которые относятся к современной летописи Донбасса. О тех событиях, которые происходят на нашей земле с 2014 года и уже подвергаются фальсификациям, - отметил он.

Как уточняется, работа Русского дома будет направлена на реализацию гуманитарных, культурных и образовательных программ и будет так или иначе связана с Россией. Он станет своего рода площадкой для коммуникации, налаживания контактов, консолидации усилий и возможностей в воплощении идей, направленных на улучшение жизни Республики.

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