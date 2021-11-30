От последствий коронавируса в ДНР скончались 140 человек

Ковид коварен своими осложнениями Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие трое суток в Донецкой Народной Республике жертвами коронавирусной инфекции стали 140 человек. За это же время с учета были сняты 1887 выздоровевших в результате лечения пациентов. А вот 987 жителей только что заболели. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 29 ноября провели 1824 лабораторных исследования. Из них диагноз подтвердился у 661 жителя, а у 326 человек про наличие инфицирования сказали клинико-эпидемиологические показатели, - отметили врачи.

Таким образом, на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на территории Республики составляет 108621. На лечении в данный момент находятся 9868 пациентов, пошли на поправку и были выписаны из больниц 90498 человек, летальных случаев зарегистрировали 8255.

В Минздраве также проинформировали, что за прошедшие сутки медики выявили 107 случаев пневмоний и госпитализировали в больницы 73 человека. Всего от воспаления легких сейчас лечатся 1619 жителей ДНР, 947 из которых нуждаются в кислородной поддержке.

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