Первые 100 жителей Донбасса стали членами партии «Единая Россия»

Свой выбор жители республик уже сделали Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первые сто жителей Донбасса с российским гражданством стали членами Всероссийской политической партии «Единая Россия». Сегодня они получили партийные билеты. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий во время форума по недопущению фальсификации истории, который проходит в Донецке.

- По поручению секретаря генерального совета партии «Единая Россия» первые 100 жителей Донбасса - граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии «Единая Россия», - сказал он.

Напомним, заявки на вступление в ряды ЕР начали принимать в Донецке еще 15 июля - во время форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов». Позже с этой целью в городах Республики развернули мобильные пункты.

Уточним, что для вступления в крупнейшую партию России необходимо, прежде всего, стать ее сторонником и пробыть в этом статусе не менее полугода, быть солидарным с программными целями ЕР и активно содействовать их реализации. Одним из главных условий для кандидата в члены партии является также гражданство РФ и возраст не менее 16-ти лет.

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