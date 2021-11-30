Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 8:40

Первые 100 жителей Донбасса стали членами партии «Единая Россия»

Процесс глубинной интеграции региона в РФ продолжается
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Свой выбор жители республик уже сделали

Свой выбор жители республик уже сделали

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первые сто жителей Донбасса с российским гражданством стали членами Всероссийской политической партии «Единая Россия». Сегодня они получили партийные билеты. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий во время форума по недопущению фальсификации истории, который проходит в Донецке.

- По поручению секретаря генерального совета партии «Единая Россия» первые 100 жителей Донбасса - граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии «Единая Россия», - сказал он.

Напомним, заявки на вступление в ряды ЕР начали принимать в Донецке еще 15 июля - во время форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов». Позже с этой целью в городах Республики развернули мобильные пункты.

Уточним, что для вступления в крупнейшую партию России необходимо, прежде всего, стать ее сторонником и пробыть в этом статусе не менее полугода, быть солидарным с программными целями ЕР и активно содействовать их реализации. Одним из главных условий для кандидата в члены партии является также гражданство РФ и возраст не менее 16-ти лет.

Читайте также

«Киев корежит от укрепления связи региона с Россией!» В ДНР отреагировали на протест Украины из-за поставки вакцины от коронавируса в Донбасс

Очередной гуманитарный конвой из РФ привез в республики 450 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» (подробнее)