Линию разграничения под Донецком в понедельник пересекли 300 человек

Со стороны Украины в ДНР прибыли двести человек. Фото: штаб «ООС»

Более трехсот человек воспользовались возможностью передвижения по гуманитарному коридору под Донецком в этот понедельник. Такую информацию обнародовали в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- Линию разграничения в направлении Украины 29 ноября пересекли 118 человек и 22 машины. В Республику таким же путем прибыли 200 человек и 47 транспортных средств, - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, за оказанием помощи на контрольно-пропускном пункте обратились 153 гражданина.

Напомним, что гуманитарный коридор, расположенный на пропускном пункте «Еленовка» под Донецком, работает в строго определенные дни - по понедельникам и пятницам. В данный момент это единственный прямой путь сообщения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией. Остальные КПП были закрыты из-за эпидемии коронавируса.

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