В Харцызске во время пожара погибли два человека

Огонь тушили восемь спасателей. Фото: МЧС ДНР

В Харцызске в результате пожара погибли двое людей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла 29 ноября в одном из частных жилых домов, расположенном по улице Чекалина. На месте пожара спасатели обнаружили тела двух пожилых мужчин - 1954 и 1971 годов рождения.

- Огонь уничтожил дверной блок, 4 квадратных метра деревянного пола и домашние вещи на площади 5 квадратных метров, - рассказали пожарные.

Отмечается, что в ликвидации возгорания участвовали 8 работников МЧС и две единицы специализированной техники.

А в Донецке в этот день спасатели пришли на помощь 68-летней женщине с избыточным весом, проживающей на седьмом этаже девятиэтажки в Кировском районе. На носилках ее транспортировали к автомобилю «скорой», которая доставила женщину в больницу.

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