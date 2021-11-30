От последствий коронавируса в ЛНР скончались еще 5 жителей

Медики продолжают бороться за жизнь и здоровье пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике стали еще несколько жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрированы пять летальных случаев, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что с начала пандемии и до текущего момента в Республике были подтверждены 2922 случая смерти среди пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Всего за это время COVID-19 выявили у 20621 жителя ЛНР. Из них 16899 человек уже прошли курс лечения и пошли на поправку, а 800 пациентов все еще продолжают бороться с болезнью.

Напомним, в Луганской Народной Республике жителям начали выдавать QR-коды после вакцинации. Получить подтверждение о сделанной прививке можно будет в прививочных кабинетах по месту прохождения процедуры и только при наличии республиканского паспорта.

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